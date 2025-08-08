Tirso: Cisl, fino a 30/9 dipendenti in forza a azienda e in Cigs

"Fino al 30 settembre tutti i dipendenti della Tirso di Muggia resteranno in forza all'azienda e in Cassa integrazione straordinaria" dunque in caso di licenziamenti collettivi, questi "scatteranno a decorrere dal primo ottobre". Lo ha precisato oggi la Cisl per bocca di Anna Furlan, delegata alla Segreteria Femca Cisl a Trieste. Quello della Femca è un intervento che mira a chiarire una procedura complessa in cui si sovrappongono alcune date. Sono circa 160 lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro in caso di chiusura della Tirso, azienda tessile ad alta tecnologia.

La procedura, indica Furlan, "dura 75 giorni: i primi 45 sono di competenza delle organizzazioni sindacali, gli ultimi 30 giorni sono il periodo impiegato per svolgere la parte amministrativa della pratica". Il 28 Agosto prossimo scadono i primi 45 giorni, primo step della procedura, data in cui dovrebbe esaurirsi l'impegno per individua un nuovo possibile imprenditore interessato a rilevare l'impianto e l'attività. La data quindi non corrisponde al momento del licenziamento collettivo dei lavoratori, che - se non dovesse essere individuato alcun imprenditore - scatterebbe il primo Ottobre. Fino al 30 Settembre lavoratrici e lavoratori sono coperti dalla Cigs. Dal primo Ottobre partirà anche la procedura Naspi.