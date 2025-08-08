Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Merz Israele GazaTrump PutinBotulino CosenzaTratte più turbolente
Acquista il giornale
Ultima oraTirso: Cisl, fino a 30/9 dipendenti in forza a azienda e in Cigs
8 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Tirso: Cisl, fino a 30/9 dipendenti in forza a azienda e in Cigs

Tirso: Cisl, fino a 30/9 dipendenti in forza a azienda e in Cigs

In assenza acquirenti, licenziamenti collettivi dal 1 Ottobre

In assenza acquirenti, licenziamenti collettivi dal 1 Ottobre

In assenza acquirenti, licenziamenti collettivi dal 1 Ottobre

"Fino al 30 settembre tutti i dipendenti della Tirso di Muggia resteranno in forza all'azienda e in Cassa integrazione straordinaria" dunque in caso di licenziamenti collettivi, questi "scatteranno a decorrere dal primo ottobre". Lo ha precisato oggi la Cisl per bocca di Anna Furlan, delegata alla Segreteria Femca Cisl a Trieste. Quello della Femca è un intervento che mira a chiarire una procedura complessa in cui si sovrappongono alcune date. Sono circa 160 lavoratrici e lavoratori che rischiano il posto di lavoro in caso di chiusura della Tirso, azienda tessile ad alta tecnologia.

La procedura, indica Furlan, "dura 75 giorni: i primi 45 sono di competenza delle organizzazioni sindacali, gli ultimi 30 giorni sono il periodo impiegato per svolgere la parte amministrativa della pratica". Il 28 Agosto prossimo scadono i primi 45 giorni, primo step della procedura, data in cui dovrebbe esaurirsi l'impegno per individua un nuovo possibile imprenditore interessato a rilevare l'impianto e l'attività. La data quindi non corrisponde al momento del licenziamento collettivo dei lavoratori, che - se non dovesse essere individuato alcun imprenditore - scatterebbe il primo Ottobre. Fino al 30 Settembre lavoratrici e lavoratori sono coperti dalla Cigs. Dal primo Ottobre partirà anche la procedura Naspi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata