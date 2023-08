Tim torna a crescere in Italia dopo 5 anni

Nel secondo trimestre i ricavi totali di Tim hanno toccato i 4 miliardi (+2,8%), i ricavi da servizi i 3,7 miliardi (+1,8%) e l'ebitda 1,6 miliardi (+5,6%). La perdita di 124 milioni è dimezzata (da un rosso di 279 milioni dello stesso periodo del 2022). In Italia i ricavi registrano la prima crescita dopo 20 trimestri (+0,6%) a 2,9 miliardi, i ricavi da servizi ammontano a 2,6 miliardi e sono in via di stabilizzazione, con una differenza anno su anno pari a -0,9% (-2,4% nel primo trimestre 2023). I ricavi da servizi fissi sono stabili (+0,2%). Dopo 21 trimestri, il trend dell'ebitda si è stabilizzato: +0,5% a 1,1 miliardi. Il piano di delayering (di focalizzazione) per la cessione di NetCo sta procedendo secondo i programmi stabiliti: dopo la decisione del Cda di Tim dello scorso 22 giugno di avviare in esclusiva la negoziazione con Kkr, sono in corso tutte le attività necessarie per arrivare alla ricezione di un'offerta conclusiva vincolante entro e non oltre il prossimo 30 settembre.