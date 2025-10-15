Tim si sgonfia in Borsa (+1,4%) con lo stop di Sfr al risiko

Il consolidamento in Francia può attendere, il ceo di Altice France, Arthur Dreyfuss, ha respinto le avances di Orange, Bouygues e Iliad. Tim che aveva preso la rincorsa in scia alle mosse dei competitori riduce il suo rialzo all'1,47% a 0,48 euro.

Restano invece forti Bouygues (+8%) e Orange (+3,7%) anche se entrambe le società, separatamente, hanno comunicato di aver " preso atto della decisione del Gruppo Altice di respingere l'offerta congiunta non vincolante presentata ieri", si legge in una nota.

"Il consolidamento in Francia rappresenta un evento atteso e importante per il mercato tlc in generale - commentano gli analisti di Equita - in quanto permetterà di verificare la propensione del regolatore europeo verso un consolidamento da 4 a 3 degli operatori infrastrutturati" con un risvolto sull'Italia perchè l'impegno in Francia (oltre 5 miliardi) avrebbe potuto spingerla "a valutare la cessione dell'Italia".