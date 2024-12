Dopo una partenza di seduta senza troppi movimenti, in Piazza Affari Tim scivola pesantemente: il titolo scende del 5,6% a 0,256 euro, con un minimo a -6%. Il ministero dell'Economia e delle finanze insieme e Retelit (controllata di Asterion) hanno presentato al gruppo Tlc l'offerta vincolante per acquisire l'intero capitale di Sparkle per 700 milioni di euro totali, valida fino al 27 gennaio prossimo.