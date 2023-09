Tim rinnova le cabine, servizi digitali per la città

Le cabine telefoniche di Tim, autorizzate da Agcom ad essere rimosse, non saranno smaltite ma trasformate in "stazioni intelligenti", un nuovo punto di riferimento nelle città per i servizi che offriranno. Nell'ambito del più ampio progetto sulla disparità di genere, sono state anche pensate come presidio di sicurezza grazie al tasto "Women+" che in tempo reale collega un servizio di supporto con un operatore per segnalare, gestire ed assistere chi ne faccia richiesta. Il progetto inizierà da Milano, dove saranno installate circa 450 postazioni, per poi estendersi a 13 principali città per un totale di 2.500 cabine.