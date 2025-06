Tim propone proroga contratto di solidarietà e lavoro agile fino al 2025

Continuità dell'utilizzo del contratto di solidarietà, proroga per un anno dell'attuale modello di lavoro agile e conferma del premio di risultato per il 2025. È questa, secondo quanto si apprende, la proposta messa sul tavolo dal top-management di Tim nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali. Alle parti sociali è stato chiesto di supportare il piano industriale 2025-2027 con misure coerenti con l'evoluzione del perimetro aziendale e con l'obiettivo di coniugare sostenibilità economica, evoluzione del business e attenzione concreta verso le persone.

La proposta prevede quindi la continuità dell'utilizzo del Contratto di Solidarietà (che scadrebbe a giugno), con una riduzione massima fino al 16%, confermando uno strumento già sperimentato in passato e ritenuto efficace per gestire in modo responsabile i processi di trasformazione aziendale, tutelando i livelli occupazionali. Contestualmente, viene proposta la proroga per un anno dell'attuale modello di Lavoro Agile, a beneficio dell'equilibrio tra esigenze produttive e organizzative e benessere delle persone. Infine, è stata confermata l'erogazione del Premio di Risultato per il 2025, con pagamento previsto nel 2026, prevedendo un incremento di 50 euro.