Tim migliora l'utile grazie al riassetto e alla cessione di NetCo

Tim, dopo il riassetto e la separazione della rete nel secondo semestre dell'anno rivede l'utile, per 139 milioni di euro. Il cda ha confermato i risultati preliminari e approvato il bilancio consolidato con "il miglioramento del business, post cessione di NetCo, che ha portato un significativo aumento della marginalità operativa e un ritorno all'utile consolidato nel secondo semestre dell'esercizio". Per l'intero 2024 significa un rosso in calo del 67% anno su anno a 364 milioni di euro.

I ricavi di gruppo, ricorda una nota, sono stati pari a 14,5 miliardi (+3,1%), l'Ebitda after lease di 3,7 miliardi (+10,1%), l'ebit di 1,5 miliardi (+15,1%) e il debito after lease a 7.266 milioni di euro.