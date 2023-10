Tim: Mef, dalla Corte dei Conti nessuna bocciatura

La Corte dei Conti, al contrario da quanto riportato da alcuni organi di stampa, non ha espresso un giudizio preclusivo rispetto all'operazione di una Netco per l'acquisizione di Tim. Così una nota del Mef. I profili inerenti la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica non sono stati analizzati in quanto la fase delle trattative non consentiva, allo stato, l'esame di dati definitivi rispetto all'operazione.