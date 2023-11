Tim Labriola ha preso una decisione storica

"Lo scorso fine settimana il nostro CdA ha preso una decisione che è una 'pietra miliare', crediamo che non solo risolverà strutturalmente il problema della leva finanziaria che la società si trascina da più di 20 anni, ma ci permetterà anche di trasformarla in un gruppo sostenibile con un profilo regolamentare più leggero nella Domestic Unit e con la capacità di allocare risorse su business in crescita in Italia e Brasile". Lo ha detto l'ad Pietro Labriola aprendo la presentazione agli analisti dei conti del terzo trimestre. L'operazione si chiuderà tra maggio e luglio e " non prevediamo alcun ostacolo alle approvazioni" ha aggiunto. Solo un'ingiunzione del Tribunale può bloccare ora la vendita di Netco a Kkr. "La sola situazione in cui possiamo immaginare un impatto è il caso in cui il Tribunale decidesse che il processo autorizzativo non è stato corretto e per farlo deve emettere un'ingiunzione nei nostri confronti. È l'unica situazione in cui l'operazione potrebbe essere bloccata" spiega Agostino Nuzzolo, general counsel di Tim.