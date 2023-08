Tim entra agli scambi in Borsa e guadagna il 3%

Tim entra agli scambi in Borsa dopo che in avvio non riusciva a fare prezzo, all'indomani del memorandum tra il Mef e il fondo americano Kkr. L'accordo prevede un'offerta vincolante che stabilisce tra l'altro l'ingresso del Mef con una quota fino al 20% nella Netco, la società della rete, di Tim. A Piazza Affari le azioni guadagnano il 3% a 0,29 euro.