Tim: Crescita dei ricavi nel primo trimestre grazie a mercati domestico e brasiliano

Tim chiude il primo trimestre "con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano". Il cda ha esaminato i conti che vedono i ricavi totali di gruppo in aumento a 3,3 miliardi (+2,7%), ebitda after lease a 800 milioni (+5,4%) e il debito netto after lease a 7,5 miliardi.

Per Tim domestic i ricavi sono cresciuti a 2,2 miliardi (+1,6%) e l'ebitda after lease a 0,4 miliardi (+4%); in particolare i ricavi di Tim Consumer a 1,5 miliardi (+0,3%) e quelli di Enterprise a 0,8 miliardi (+4,5%).