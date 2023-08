Tim corre in Borsa, atteso memorandum tra Kkr e il Mef

Tim si scalda in Borsa sull'attesa che il Mef scenda formalmente in campo per Netco. Il titolo guadagna il 3,4% a 0,26 euro sui rumors di una firma a breve di un memorandum of understanding con Kkr che, nelle more dell'offerta vincolante da presentare entro il 30 settembre al cda di Tim, segnerebbe l'impegno del ministero a sostenere l'operazione coinvolgendo F2i e lasciando spazio di rientrare a Cdp. In occasione della conference call di presentazione dei risultati semestrali l'ad Pietro Labriola, commentando le indiscrezioni di stampa, aveva ricordato che la vendita di Netco a Kkr sarà "un accordo industriale e mettiamo 9-12 mesi sulla linea del tempo" e sottolineato che "non ci aspettiamo problemi specifici a livello di antitrust ma se ci sarà la partecipazione di alcuni azionisti italiani il processo di golden power sarà più semplice". Tra l'accettazione dell'offerta di Kkr e il closing dell'operazione dunque il fondo Usa avrà poi tutto il tempo per sedersi al tavolo con il Mef e riempire di contenuti il MoU.