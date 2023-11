Tim, chiusura della rete entro l'estate 2024

Tim ha accettato l'offerta di Kkr, come confermato da una nota del gruppo. L'offerta di Kkr valorizza la rete fissa fino a 22 miliardi di euro, consentendo al gruppo una riduzione del debito di circa 14 miliardi di euro. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro l'estate del 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito un mandato all'Amministratore Delegato per ricevere un'offerta migliorativa per Sparkle, come riportato nella nota.