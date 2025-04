Tim Brasile investe oltre 150 milioni di euro per espandere il 5G a San Paolo

Tim Brasile investirà oltre 150 milioni di euro (1 miliardo di real) per la modernizzazione e l'espansione della rete 5G a San Paolo, principale mercato del Paese sudamericano. "Sin dal lancio della tecnologia siamo leader sul 5G in Brasile e a San Paolo" e "quando sei leader, ti impegni a migliorare costantemente", ha affermato nel corso di una conferenza stampa l'amministratore delegato di Tim nel Paese, Alberto Griselli.

Per il vicepresidente delle Reti mobili della compagnia Marco Di Costanzo "si tratta del più grande progetto di modernizzazione degli ultimi 26 anni di Tim in Brasile e uno dei più grandi al mondo".

Pilastro del processo di aggiornamento tecnico è la sostituzione delle attuali 3.000 antenne installate nella metropoli paulista con altre dalle migliori prestazioni, maggiore portata, minore impatto visivo e con consumi energetici inferiori del 15%, sviluppate a posta su richiesta di Tim. L'azienda installerà inoltre 700 antenne in tutto lo Stato, portando da 94 a 200 i comuni coperti dal servizio 5G.

L'ampliamento e il miglioramento dell'infrastruttura saranno accompagnati da investimenti di natura commerciale, come l'apertura del primo concept store nell'ambita via Oscar Freire e altri 30 punti commerciali in tutto lo stato con l'obiettivo di offrire una migliore "esperienza" ai clienti. Il nuovo piano per San Paolo sarà accompagnato da una campagna di comunicazione il cui motto è "trasformare la tecnologia in libertà per dare potere ai clienti".