Tim Brasil: Anno record con utile netto di 3,2 miliardi di reais nel 2024

Anno record in Brasile per Tim. Il 2024 della controllata latino americana si è chiuso con un utile netto di: 3,2 miliardi di reais e 1,1 miliardi di reais nel quarto trimestre, "il settimo consecutivo in crescita e il livello più alto mai raggiunto dalla società" sottolinea una nota (entrambi con una crescita del +17,1%).

I ricavi sono cresciuti a 25.44 miliardi di reais (+6,6%). I ricavi da servizi sono cresciuti del 6,4% nel 2024 a 24,58 miliardi di reais con un ebitda di 12,62 miliardi(+8%).

"La nostra strategia, basata su innovazione e qualità, ha dimostrato la sua efficacia anche nel 2024", ha commentato l'ad di Tim Brasil, Alberto Griselli, ribadendo il ruolo della società come motore dell'innovazione nel mercato brasiliano. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e chiuso un altro anno in crescita, contribuendo allo sviluppo del Paese", ha concluso il manager commentando i risultati, ricavi per circa 4,3 miliardi di euro al cambio attuale e un utile di circa 530 milioni di euro.