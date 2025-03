Tim approva il raggruppamento delle azioni in Brasile: nessuna modifica allo Statuto

Tim dà il via libera in Brasile al raggruppamento delle azioni. L'assemblea della società operativa latinioamericana (controllata al 67% da Tim) ha approvato il bilancio e in sede straordinaria ha approvato la proposta di raggruppamento di tutte le azioni ordinarie emesse dalla società, nel rapporto di 100 azioni per una azione, e il successivo frazionamento, in modo che di nuovo una azione raggruppata corrisponda a 100 azioni, senza modificare il valore del capitale sociale della Società, né il suo numero totale di azioni, pertanto non è necessario apportare alcuna modifica allo Statuto.

L'operazione non interesserà i titoli negoziati sul mercato americano (ADR - American Depositary Receipt) e continueranno ad essere negoziati nel rapporto di 5 azioni ordinarie per 1 ADR.