Tim, +53% utile e +7,9% ricavi in Brasile

Nel terzo trimestre, Tim in Brasile ha continuato a crescere, con ricavi in aumento del 7,9% e l'Arpu (Ricavi medi per utente) più alto del settore (30,2 reais) e un Ebitda dell'11,6% con un utile netto 'normalizzato' pari a 724 milioni di reais (+53%). "È stato un trimestre ancora una volta caratterizzato da performance solide sia a livello finanziario che operativo e commerciale - hanno commentato i manager della controllata latinoamericana - Dal punto di vista finanziario, abbiamo registrato robusti progressi nell'Ebitda e utile netto, nonché una forte generazione di cassa operativa. In termini di infrastrutture, Tim mantiene la propria leadership nella copertura mobile, e sul fronte commerciale continuiamo il nostro percorso di innovazione". La generazione di cassa netta totale, esclusi i pagamenti dei dividendi, è aumentata del 76%, ma il flusso di cassa operativo è sceso del 10% (1,4 miliardi di reais) "influenzato da fattori temporanei del 'working capital', che in questo trimestre sono tornati positivi".