TikTok, impegnati a garantire la massima trasparenza

TikTok è impegnata a garantire la massima trasparenza per la propria community, tuttavia "i requisiti che impongono una riduzione delle misure di protezione dei dati risultano in diretta contrapposizione con il Dsa e il Gdpr. Se non fosse possibile rispettare pienamente entrambi, invitiamo le autorità di regolamentazione a fornire indicazioni su come conciliare tali obblighi". Così il portavoce di TikTok a commento della decisione della Commissione che contesta la violazione da parte di TikTok dell'obbligo di garantire ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici ai sensi del Dsa.
Venerdì 24 Ottobre 2025
