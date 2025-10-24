Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraTikTok, impegnati a garantire la massima trasparenza
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. TikTok, impegnati a garantire la massima trasparenza

TikTok, impegnati a garantire la massima trasparenza

Portavoce: "Requisiti in contrapposizione con Dsa e Gdpr"

Portavoce: "Requisiti in contrapposizione con Dsa e Gdpr"

Portavoce: "Requisiti in contrapposizione con Dsa e Gdpr"

TikTok è impegnata a garantire la massima trasparenza per la propria community, tuttavia "i requisiti che impongono una riduzione delle misure di protezione dei dati risultano in diretta contrapposizione con il Dsa e il Gdpr. Se non fosse possibile rispettare pienamente entrambi, invitiamo le autorità di regolamentazione a fornire indicazioni su come conciliare tali obblighi". Così il portavoce di TikTok a commento della decisione della Commissione che contesta la violazione da parte di TikTok dell'obbligo di garantire ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici ai sensi del Dsa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TiktokCommissione Europea