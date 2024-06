The One, 'dal G7 inutili luoghi comuni sull'Africa'

"Senza alcuna azione concreta, il G7 in Italia si riduce a inutili luoghi comuni. I leader avevano l'opportunità di tracciare un percorso ambizioso per lo sviluppo economico ma il vertice di quest'anno ha mancato clamorosamente il bersaglio. Mentre il comunicato finale riflette le promesse di una maggiore collaborazione tra il G7 e l'Africa, ci sono pochissimi dettagli su quali nuovi finanziamenti saranno eventualmente disponibili". Lo afferma in una nota David McNair, direttore esecutivo di The One Campaign, l'ong fondata da Bono Vox, aggiungendo che "la posta in gioco rimane alta e dobbiamo continuare a spingere per ottenere maggiore ambizione da parte dei leader del G7" nel sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Secondo l'ong, la quota di aiuti destinati all'Africa da parte delle istituzioni del G7 e dell'Ue è al punto più basso dal 1973.