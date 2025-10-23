Thales, in 9 mesi ricavi a 15,3 miliardi (+8,4%)

Thales ha chiuso i 9 mesi con ricavi per 15,3 miliardi in crescita dell'8,4% (+9,1% su base organica) e ordini per 16,8 miliardi (+9% su base organica). La divisione aerospazio 4,18 miliardi (+6,9%), il settore difesa 8,2 miliardi (+ 14%), Cyber & Digital 2.8 mld (-1,3%).

Thales conferma i suoi obiettivi per il 2025 con un incremento dei ricavi tra il 6% e il 7%, un margine Ebit tra il 12,2% e il 12,4 per cento. "Nel terzo trimestre del 2025 abbiamo registrato una crescita organica sostenuta sia negli ordini che nelle vendite, confermando ulteriormente il forte slancio del gruppo dall'inizio dell'anno. In questo contesto favorevole, Thales conferma tutti i suoi obiettivi finanziari per il 2025. Accolgo con favore il costante impegno dei nostri team nel perseguire questo percorso di crescita sostenibile" commenta Patrice Caine, presidente e amministratore delegato.