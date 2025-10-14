Tesoro colloca 8,5 miliardi di Btp, rendimenti in calo

Il Tesoro ha collocato oggi in asta Btp a diversa scadenza per complessivi 8,5 miliardi di euro. In particolare sono stati collocati Btp a 3 anni per 2 miliardi di euro con rendimenti in lieve calo a 2,36% con una diminuzione di 8 punti base, Btp a 7 anni per 3,5 miliardi di euro con rendimento al 3,05% (-28 punti), Btp a 10 anni per 1,25 miliardi con rendimento al 2,23%, 1,75 miliardi di Btp a 15 con rendimento al 3,87%.
Martedì 14 Ottobre 2025
Ultima oraTesoro colloca 8,5 miliardi di Btp, rendimenti in calo