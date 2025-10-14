Martedì 14 Ottobre 2025

Ultima oraTesoro colloca 8,5 miliardi di Btp, rendimenti in calo
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Tesoro colloca 8,5 miliardi di Btp, rendimenti in calo

Tesoro colloca 8,5 miliardi di Btp, rendimenti in calo

Il Tesoro ha collocato oggi in asta Btp a diversa scadenza per complessivi 8,5 miliardi di euro. In particolare sono stati collocati Btp a 3 anni per 2 miliardi di euro con rendimenti in lieve calo a 2,36% con una diminuzione di 8 punti base, Btp a 7 anni per 3,5 miliardi di euro con rendimento al 3,05% (-28 punti), Btp a 10 anni per 1,25 miliardi con rendimento al 2,23%, 1,75 miliardi di Btp a 15 con rendimento al 3,87%.

