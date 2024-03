Tesoro, al via emissione di nuovo Btp indicizzato a 10 anni

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Hsbc Continental Europe e Société Générale il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark Btp€i a 10 anni. Il titolo indicizzato all'inflazione dell'area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco avrà scadenza 15 maggio 2036. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. L'asta Btp€i prevista per il 22 marzo potrebbe pertanto essere cancellata.