Tesla vola a Wall Street con il debutto del suo robotaxi a Austin, Texas. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 10%.

Il servizio a Austin è disponibile per un numero limitato di utenti e solo su invito. "Super congratulazioni ai team di progettazione software e chip per il successo del lanio di robotaxi. Il culmine di un decennio di duro lavoro. Sia il team di chip sia quello di software sono stati creati da zero all'interno di Tesla", ha detto Elon Musk.