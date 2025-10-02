Tesla, vendite trimestre +7%, record 497mila auto consegnate

Tesla ha registrato, a sorpresa, un aumento delle vendite trimestrali di automobili. L'azienda di Elon Musk ha consegnato nel terzo trimestre una cifra record di 497.099 auto nel mondo, con un rialzo del 7,4% rispetto all'anno precedente. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, precisando che il dato supera le stime che fissavano l'asticella a circa 439.600 auto.

Tesla ha cercato di rilanciare il proprio core business automobilistico, che ha sofferto per diversi trimestri sotto il peso di una gamma di prodotti obsoleta, della concorrenza ed dell'eliminazione dell'eliminazione delle politiche di sostegno Usa al mercato dei veicoli elettrici. La società si è trovata anche a fronteggiare la reazione negativa dei consumatori alle politiche del ceo Musk durante la sua stretta collaborazione con il presidente americano Donald Trump all'inizio di quest'anno.

L'andamento delle vendite è accolto positivamente in Borsa con il titolo in crescita dell'1% a New York e con un rialzo di circa il 15% quest'anno.