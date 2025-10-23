Tesla in calo a Wall Street dopo la trimestrale, perde il 5,4%

Tesla in calo a Wall Street dopo la trimestrale. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 5,4%. Tesla ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto in calo del 37% su ricavi in aumento del 12% a 28,10 miliardi di dollari.

Nel corso della conference call seguita ai risultati, Elon Musk ha chiesto agli azionisti di approvare il suo nuovo pacchetto di compensi da 1.000 miliardi di dollari. "Per avere una forte influenza c'è bisogno di controllare abbastanza voti che, però, non devo essere troppi da impedire una mia rimozione se dovessi impazzire", ha detto Musk mettendo in evidenza come del suo pacchetto compensi è interessato più al controllo della società che alla cifra che potrebbe ricevere.