Tesla assegna a Musk un pacchetto di azioni da 29 miliardi

Tesla ha concesso a Elon Musk azioni per un valore di circa 29 miliardi di dollari. Lo ha annunciato l'azienda automobilistica definendo il maxi pacchetto da 96 milioni di azioni un premio "in buona fede" per mantenere il miliardario alla guida dell'azienda.

Durante una conference call con gli analisti il mese scorso Musk aveva lasciato intendere di volere più azioni Tesla, oltre alla sua quota del 13%, per evitare la sua estromissione da parte degli azionisti ostili, definendola una "grave preoccupazione".

L'anno scorso un tribunale del Delaware aveva annullato un precedente mega pacchetto per il patron di Tesla da oltre 50 miliardi di dollari, sostenendo che il processo di approvazione del consiglio di amministrazione "era stato ingiusto nei confronti degli azionisti". A marzo Musk ha presentato ricorso contro la decisione.