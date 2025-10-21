Terza edizione concorso per studenti su salute e sicurezza

Il ministero del Lavoro, insieme al ministero dell'Istruzione, in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale - dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP - "Salute e sicurezza…insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola". Lo si legge in una nota.

Il concorso invita le classi a realizzare un progetto creativo, libero nella forma, che racconti e promuova il valore della prevenzione in materia di sicurezza: cortometraggi, fumetti, rappresentazioni grafiche o canore, reel e spot ma anche proposte per rendere più moderni i dispositivi di protezione individuali o per iniziative di sensibilizzazione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 2 marzo 2026. Ai tre migliori progetti saranno assegnati premi in denaro da utilizzare per l'acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative dell'istituto in tema di salute e sicurezza: 3.000 euro al primo classificato, 2.000 euro al secondo e 1.000 euro al terzo.

"Educare alla sicurezza significa educare al rispetto, alla responsabilità e alla consapevolezza - ha affermato la ministra del Lavoro, Marina Calderone -. Con questo concorso diamo spazio alla voce degli studenti, stimolarli a riflettere insieme al corpo docente e a proporre visioni nuove e consapevoli su un tema che riguarda il loro presente e il loro futuro."

"La sicurezza sul lavoro - ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara - è un valore imprescindibile e la scuola è il primo presidio in cui deve essere insegnata e garantita. Per questo motivo abbiamo previsto, nelle nuove Linee guida per l'educazione civica, la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro come parte integrante del percorso formativo e abbiamo introdotto regole più stringenti per le aziende che ospitano i ragazzi impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Abbiamo inoltre esteso la copertura assicurativa Inail a tutto il personale scolastico e agli studenti anche per gli incidenti in itinere casa- stage. In questa stessa direzione va il concorso bandito"

"Siamo particolarmente soddisfatti - ha concluso il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo - di collaborare anche alla terza edizione del concorso, una preziosa iniziativa che contribuisce in maniera significativa al rafforzamento del legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo".