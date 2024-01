Terna utilizza un drone sottomarino per l'ispezione dei fondali marini

Terna sta testando l'utilizzo di un drone sottomarino per ispezionare i fondali marini al fine di realizzare importanti infrastrutture, garantendo al contempo il pieno rispetto dell'ambiente. Questo è l'obiettivo del progetto "Odisseo", avviato dalla società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, in collaborazione con Terradepth, una startup statunitense specializzata nella raccolta e diffusione di dati oceanici. In pratica, il progetto "Odisseo" applica la tecnologia degli 'Autonomous Underwater Vehicle (Auv)' alle attività di ispezione del fondale e dell'ecosistema sottomarino. Il primo test si è svolto al largo del porto di Casamicciola Terme, nell'isola di Ischia, durante l'indagine geofisica del fondale marino. Durante questo test, i tecnici di Terna hanno potuto valutare le prestazioni del drone "Gavia", un Auv di Terradepth dotato di sensori avanzati come il Sonar Multibeam e la scansione laterale, oltre a una telecamera ad alta definizione. Il piano di sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale prevede un forte aumento degli investimenti nelle infrastrutture di cavo marino, al fine di creare una rete efficiente e resiliente. I progetti delle grandi infrastrutture marine, come il Tyrrhenian Link che collegherà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, l'Adriatic Link che unirà le Marche e l'Abruzzo, e Elmed, il ponte energetico tra l'Italia e la Tunisia, rappresentano la risposta sostenibile di Terna alla crescente domanda di energia, utilizzando soluzioni innovative ed efficaci che minimizzano al massimo l'impatto sull'ambiente. La sicurezza degli asset marini è una delle principali priorità di progettazione per Terna e richiede l'impiego di adeguate tecniche di posa e protezione dei cavi. In questo contesto, l'implementazione e l'adozione di tecnologie all'avanguardia sono fattori abilitanti per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture marine.