Terna: Solidità e Innovazione per Affrontare le Sfide Energetiche Future

"Se guardando l'orizzonte possiamo dire che non mancano fattori di preoccupazione e sfide impegnative, possiamo anche dire che Terna si presenta come un soggetto particolarmente adeguato ad affrontare il futuro: in essa solidità e stabilità sanno combinarsi con dinamismo e integrazione, a partire da una visione che fa della persona e delle comunità i principali protagonisti e i principali destinatari dell'innovazione". Lo ha detto il presidente di Terna Igor De Biasio aprendo l'assemblea degli azionisti.

De Biasio ha ricordato che "dal punto di vista geopolitico è inevitabile osservare che i fronti di tensione che avevano determinato negli ultimi anni uno stress sulle catene di approvvigionamento energetico non sono venuti meno; anzi, in alcuni casi, la situazione delle relazioni tra l'Europa e gli altri continenti ha registrato un innalzamento della tensione, che ha avuto conseguenze anche direttamente sui costi dell'energia e sulle condizioni degli scambi economici tra paesi avanzati".

Nello stesso tempo, "la riaffermazione di ambiziosi obiettivi europei in materia di transizione energetica al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'annullamento delle emissioni ha continuato a richiedere un'impostazione di sviluppo che sapesse mantenere un forte orientamento all'innovazione e alla transizione digitale, per aumentare efficienza e versatilità del sistema", ha aggiunto il presidente indicando anche "il costante aumento del fabbisogno energetico, che si prospetta crescente e progressivo anche per il nostro Paese. È a fronte a questo quadro di incertezza e tensione, e, al contempo, di profonda trasformazione e crescente fabbisogno, che possiamo riaffermare con una certa soddisfazione non solo la solidità di Terna, ma anche la sua particolare predisposizione a guardare con fiducia alle sfide del futuro".