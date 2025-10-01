Terna, open call su cambiamenti clima e resilienza di rete

Consolidare un network europeo attraverso la partecipazione a programmi internazionali di innovazione: a ciò contribuirà il nuovo 'Terna Innovation Zone Torino', presentato durante il 'Terna Innovation Zone Forum', che ha riunito numerosi partner rappresentanti dell'ecosistema italiano e internazionale dell'innovazione, oggi a Torino nella sede del 'Collège des Ingénieurs Italia'.

Sono stati coinvolti, tra gli altri, Cross-industry Ecosystem, che comprende grandi realtà infrastrutturali in progetti di innovazione per la manutenzione degli asset; Deep Tech Alliance, nata dalla collaborazione di diciannove incubatori europei; Tso Innovation Alliance, che riunisce otto dei maggiori operatori europei di rete di trasmissione elettrica. Proprio a Torino si è svolta inoltre ieri, 30 settembre, la prima riunione con cui la Tso Innovation Alliance ha avviato il suo programma di innovazione.

Durante il Terna Innovation Zone Forum, la Tso Innovation Alliance ha lanciato la prima open call congiunta, dedicata al tema 'Cambiamenti climatici e resilienza di Rete'. La challenge punta ad individuare startup e pmi innovative in grado di proporre soluzioni per migliorare la resilienza delle infrastrutture elettriche di fronte ai sempre più frequenti eventi climatici estremi.

Il Forum di Torino ha ospitato anche l'intervento di Steve Westly, Managing Partner di The Westly Group, fondo di venture capital della Silicon Valley attivo principalmente in ambito cleantech, e la presentazione dello studio 'Cleantech for the grid: mapping innovation, challenges and opportunities' a cura di Mind The Bridge, partner di Terna, che offre una panoramica sui trend emergenti e sugli investimenti nel settore dell'innovazione delle reti elettriche.