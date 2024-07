Terna, nel 2024 le rinnovabili superano le fossili

Nei primi 6 mesi del 2024 in Italia la produzione elettrica da fonti rinnovabili è salita del 27,3% rispetto al primo semestre 2023 e ha superato per la prima volta la produzione da fonti fossili, calata del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo rende noto Terna. Nei primi sei mesi del 2024 la domanda di energia è stata coperta dalle rinnovabili per il 43,8% (contro il 34,9% nei primi 6 mesi del 2023), record storico su base semestrale. Nel periodo considerato, la capacità rinnovabile è aumentata di 3,691 Gigawatt (di cui 3,341 Gw di fotovoltaico), valore superiore di 1,074 Gw rispetto allo stesso periodo del 2023 (+41%).