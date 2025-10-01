'Terna Innovation Zone Torino' per la transizione della rete

Il 'Terna Innovation Zone Forum', il nuovo 'Terna Innovation Zone Torino', polo di innovazione del gruppo Terna, guidato da Giuseppina Di Foggia, il quarto dopo quelli avviati a San Francisco, a Tunisi e nella regione adriatica, è stato presentato oggi durante il 'Terna Innovation Zone Forum'.

Il nuovo polo di Torino è dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per affrontare la duplice transizione della rete elettrica, energetica e digitale, e nasce con uno sguardo rivolto in particolare all'Europa. Contribuirà a consolidare un network europeo attraverso la partecipazione a programmi internazionali di innovazione. Per accelerare la duplice transizione, il Terna Innovation Zone Torino adotta un modello di open innovation, collaborando con centri di ricerca, università, startup e partner industriali in tutta Europa. Non a caso sorge all'interno di uno degli ecosistemi più vivaci e avanzati nel panorama europeo: la città, eletta 'Capitale europea dell'Innovazione 2024' al Web Summit di Lisbona, vanta eccellenze accademiche come il Politecnico di Torino, ospita eventi di rilievo internazionale come l'Italian Tech Week e realtà di primo piano come Officine grandi riparazioni, il più grande centro italiano dedicato a innovazione e accelerazione d'impresa.

Il nuovo polo di innovazione consoliderà il network europeo di collaborazioni tese a favorire la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative negli ambiti cleantech e gridtech. Il centro gode inoltre della vicinanza ad alcuni tra i principali laboratori tecnologici di Terna come l'E-mobility Lab, dove si sviluppano soluzioni per l'integrazione dei veicoli elettrici nella rete, e i centri di sperimentazione e addestramento di Viverone e Rondissone, nel Torinese, che testano sensori digitali, droni e robot per l'ottimizzazione del monitoraggio e della manutenzione delle infrastrutture elettriche.

Il nuovo polo rappresenta un tassello fondamentale nel posizionamento del gruppo come aggregatore di competenze e tecnologie, a supporto di un sistema elettrico sempre più sostenibile, digitale e resiliente, capace di coniugare progresso tecnologico e responsabilità sociale.