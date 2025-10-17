Terna, a settembre consumi elettrici tornano in aumento, +1,2%

In aumento, a settembre, il fabbisogno di energia elettrica in Italia che è stato pari a 26 miliardi di kWh, in aumento dell'1,2% rispetto a settembre 2024. E' quanto comuncia Terna secondo cui la variazione è stata raggiunta con un giorno lavorativo in più (22 invece di 21) e una temperatura media sostanzialmente stabile rispetto a quella di settembre dello scorso anno. Il dato della domanda elettrica, corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta la variazione a +0,4% rispetto a settembre 2024.

A livello territoriale, la variazione tendenziale di settembre è risultata ovunque positiva: +1,2% al Nord, +1,3% al Centro e +1,1% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi dell'anno, il fabbisogno nazionale è in diminuzione dell'1,2% rispetto al corrispondente periodo del 2024, -0,7% il dato rettificato.