Terna, a luglio consumi elettrici -3,3% rispetto al 2022

Nel mese di luglio l'Italia ha consumato in totale 30,1 miliardi di kWh, in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma in aumento dell'1,2% rispetto a giugno. Lo rende noto Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, sottolineando come stia proseguendo il recupero dell'idroelettrico, con un +32,4% rispetto a luglio 2022, e la crescita del fotovoltaico (+12%). In aumento anche l'eolico (+31,8%). In flessione invece la produzione da fonte termica (-13,6%) e in leggero calo il geotermoelettrico (-1,5%). L'indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese energivore, registra un -1,2% rispetto a luglio dello scorso anno e un -2,6% rispetto a giugno.