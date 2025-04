Tencent Music Entertainment pianifica l'acquisizione di Ximalaya per 2,4 miliardi

La risposta cinese a Spotify, Tencent Music Entertainment si fa più agguerrita e prepara un'operazione da 2,4 miliardi, in contanti e azioni, per l'acquisto della startup cinese di podcasting Ximalaya, di cui è già azionista. Secondo la stampa cinese già nel 2022 Tencent Music avrebbe contattato Ximalaya per discutere di una possibile collaborazione senza trovare un accordo. La startup avrebbe anche tentato la via della Borsa e il 12 aprile avrebbe presentato la sua quarta domanda di quotazione a Hong Kong. Tra i finanziatori di Ximalaya ci sarebbero anche Xiaomi, Baidu e Sony, nel 2023 aveva 303 milioni di utenti attivi mensili ma dopo 12 anni non è ancora riuscita ad arrivare a break even.