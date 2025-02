Tenaris: utile 2024 dimezzato ma sopra le stime, cedola aumentata a 0,83 dollari

Tenaris dimezza l'utile nel il 2024 ma è sopra le stime. Il risultato è di di 2,07 miliardi in calo del 48%. Su questo pesa anche una riduzione di 43 milioni di dollari dalla partecipazione in Ternium. La società alza la cedola che è di 0,83 dollari per azione.

Le vendite ammontano a 12,5 miliardi di dollari, con una diminuzione del 16% rispetto al 2023, che riflette principalmente un calo dei prezzi di mercato per i prodotti tubolari utilizzati nelle applicazioni di perforazione onshore nelle Americhe, una minore attività di trivellazione in Messico e Colombia, minori spedizioni per progetti di condotte in Argentina e minori vendite di tubi meccanici in Europa.

L'ebitda e i margini sono scesi a 3,1 miliardi di dollari, risentendo ulteriormente di una perdita di 107 milioni di dollari che da un accantonamento per il contenzioso in corso relativo all'acquisizione di una partecipazione in Usiminas.

Il gruppo prevede che il fatturato e l'ebitda (esclusi gli effetti straordinari) del primo trimestre di quest'anno siano in linea con quello precedente, prima di aumentare moderatamente nel secondo trimestre.