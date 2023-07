Telepass prepara il riassetto, Benedetto lascia

Il cda di Telepass si riunisce oggi pomeriggio, come anticipato dal Sole 24 Ore, sul tavolo della discussione c'è il riassetto dei vertici. Gabriele Benedetto, che dal 2016 guida l'azienda e l'ha portata a trasformarsi da semplice telepedaggio a piattaforma della mobilità, ha idealmente portato a compimento il suo obiettivo ma è tutto il gruppo che nell'ultimo anno ha 'cambiato pelle', con Atlantia che è diventata Mundys, Autogrill ceduta a Dufry e nuovi vertici anche in Cellnex. Per Telepass si starebbe discutendo di un interim al presidente Andrea Mangoni, che è anche ceo del socio di maggioranza, e che guiderà la società fino all'individuazione di un nuovo manager, a cui sarà affidato il compito di aprire la nuova fase di Telepass, che punta sull'internazionalizzazione e la diversificazione dei servizi.