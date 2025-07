Telemarketing selvaggio, dal 19 agosto nuove tutele per utenti

Due date importanti per la tutela degli utenti bersaglio di telemarketing selvaggio, il prossimo 19 agosto e poi il 19 novembre. Scatterà infatti tra poco più di un mese, quanto previsto da una delibera dell'Agcom approvata il 30 maggio scorso per rafforzare la trasparenza delle condizioni dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica e per contrastare la pratica del cosiddetto spoofing, ossia l'illegittima modifica del numero telefonico del chiamante.

Le nuove disposizioni, spiega l'Agcom, "prevedono una serie di misure tecniche per contrastare il fenomeno del telemarketing e teleselling aggressivo e illegale (attraverso l'utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l'identificazione), sia le frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all'utente chiamato come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell'ordine) o privato (ad esempio una banca)".

È in particolare previsto il blocco delle chiamate provenienti dall'estero verso l'Italia che espongano un identificativo del chiamante corrispondente, in modo illegittimo, a un numero italiano. Il secondo step riguarderà invece a partire dal 19 novembre il blocco del 'finti' numeri che sembrano provenire da cellulari italiani.

Nella delibera pubblicata il 19 maggio inoltre, è previsto un sistema di bollini (verde, giallo e rosso) che dovrebbero rendere più facile capire per i cittadini le caratteristiche del servizio 5G offerto, in particolare la presenza di eventuali limitazioni di velocità.