Lunedì 22 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Tecnologie Leonardo per servizi Poste, siglato un accordo
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
"Collaborazione sinergica per servizi più sicuri e avanzati'

Poste Italiane e Leonardo - spiega una nota - hanno firmato oggi un memorandum of understanding "per la realizzazione di soluzioni sicure ed innovative nei servizi logistici di immagazzinamento e di smistamento automatizzato basate sulle tecnologie del cloud computing e dell'intelligenza artificiale".

Dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e dal condirettore generale di Leonardo, Carlo Gualdaroni, "massima soddisfazione per l'intesa raggiunta auspicando un percorso di collaborazione sinergica che, grazie alle tecnologie di Leonardo, possa rendere i servizi di Poste Italiane ancor più sicuri e avanzati".

Nel perimetro dell'accordo - viene spiegato - rientrano lo sviluppo di soluzioni innovative di logistica e infologistica, soluzioni di physical e cyber security per la protezione delle persone, degli asset e delle piattaforme, nonché l'individuazione di aree di cooperazione su programmi strategici nazionali e internazionali. Le due società avranno modo di collaborare, infine, su soluzioni di welfare aziendale e su servizi banking, assicurativi, finanziari per tutti i dipendenti coinvolti oltre che per le società dei reciproci gruppi.

