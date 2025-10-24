Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Tavolo su ex Ilva a Palazzo Chigi rinviato all'11 novembre
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Tavolo su ex Ilva a Palazzo Chigi rinviato all'11 novembre

A causa convocazione consiglio Ministri. Era previsto per il 28

"A causa della convocazione del consiglio dei ministri" è slittato all'11 novembre alle ore 18 il vertice a Palazzo Chigi di aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia, inizialmente previsto per il 28 ottobre allo stesso orario. A dare comunicazione ai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl Metalmeccanici è stata la segreteria del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

