Tavares, 'in pensione nel 2026? E' un'opzione'

"In pensione nel 2026? E' un'opzione": così l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ai giornalisti in occasione di una visita allo stabilimento di Sochaux in Francia. "Tra due anni avrò 68 anni, un'età ragionevole per andare in pensione. Per questo è un'opzione", ha detto Tavares sottolineando di aver firmato un contratto. Il Ceo di Stellantis ha anche risposto sui rumors di una possibile fusione con Renault: "sono pura speculazione" ha aggiunto.