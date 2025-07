Tata non chiuderà alcun impianto o sito produttivo di proprietà o utilizzato da Iveco Group e non ridurrà la forza lavoro. Garantirà "la promozione di una cultura di eccellenza, in cui ai dipendenti qualificati verranno offerte opportunità di formazione e sviluppo di carriera". La sede principale di Iveco Group rimarrà in Italia, a Torino. Lo si apprende dalla nota congiunta Tata-Iveco.