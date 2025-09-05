Tasso disoccupazione Usa sale al 4,3%, massimo da fine 2021

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito in agosto al 4,3%, il livello più alto dalla fine del 2021. I dati del Bureau of Labor Statistics, i primi da quando Donald Trump ha cacciato il capo economista, mostrano una brusca frenata del mercato del lavoro americano in agosto, alimentando i timori che possa essere sull'orlo di un significativo deterioramento. L'economia americana ha creato 22.000 posti di lavoro in agosto, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 75.000.