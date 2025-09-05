Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Duchessa di KentGiorgio ArmaniTestamento ArmaniLuna di sangueSinner-AliassimeQualificazioni mondiali
Acquista il giornale
Ultima oraTasso disoccupazione Usa sale al 4,3%, massimo da fine 2021
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Tasso disoccupazione Usa sale al 4,3%, massimo da fine 2021

Tasso disoccupazione Usa sale al 4,3%, massimo da fine 2021

Ad agosto creati 22mila posti lavoro a fronte dei 75mila attesi

Ad agosto creati 22mila posti lavoro a fronte dei 75mila attesi

Ad agosto creati 22mila posti lavoro a fronte dei 75mila attesi

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito in agosto al 4,3%, il livello più alto dalla fine del 2021. I dati del Bureau of Labor Statistics, i primi da quando Donald Trump ha cacciato il capo economista, mostrano una brusca frenata del mercato del lavoro americano in agosto, alimentando i timori che possa essere sull'orlo di un significativo deterioramento. L'economia americana ha creato 22.000 posti di lavoro in agosto, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 75.000.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata