Tassi di Mercato in Calo: Effetti dei Tagli della BCE su Prestiti Bancari e Mutui

I tassi di mercato continuano a scendere, con i tagli della Bce, e questo si riflette anche sui tassi per i prestiti bancari che stanno tornando ai livelli di fine 2022 e inizio 2023 e quelli sui prestiti per le case, dopo il piccolo rimbalzo del mese scorso, tornano a scendere ai livelli di inizio 2023.

Nella prima parte del 2025 i tassi a breve termine si sono ulteriormente ridotti, non altrettanto per quelli a lungo termine. A maggio 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,64% dal 3,77% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023; il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,19% dal 3,27% del mese precedente (4,42% a dicembre 2023); il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,07% dal 4,14% del mese precedente.