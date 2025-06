Tassi di mercato giugno 2025: Euribor e BOT in calo, IRS e BTP stabili

Una panoramica sui tassi di mercato nei primi 12 giorni di giugno mostra che il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media dell'1,96%, in calo di 13 punti base rispetto a maggio (2,09%) e inferiore di 88 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,84%).

Il tasso lordo dei BOT a sei mesi è stato in media dell'1,93% in calo di 1 punto base rispetto a maggio (1,94%) e inferiore di 69 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,62%).

Il tasso IRS a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,55% sostanzialmente stabile rispetto a maggio (2,54%) e in aumento di 32 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,23%).

Il tasso lordo dei BTP a 10 anni è stato in media del 3,49% in calo di 12 punti base rispetto a maggio (3,61%) e in aumento di 15 punti base rispetto a dicembre 2024 (3,34%).