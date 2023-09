Tassi, credito al consumo non frenato dalle parole I finanziamenti concessi al consumo non sono stati frenati dall'aumento dei tassi d'interesse: nel 2023 l'ammontare totale è aumentato del 44% rispetto al 2016, arrivando a 154 miliardi di euro. Analisi Fiba di First Cisl su dati Bankitalia.