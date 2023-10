Tassi BCE, Mutuionline.it spera in stabilità

La stabilizzazione dei tassi di interesse da parte della Bce è una buona notizia per il mercato dei mutui, in calo a doppia cifra, e per i consumatori. Alessio Santarelli, Direttore Generale di Gruppo MutuiOnline, auspica che i tassi rimangano stabili nei prossimi mesi e che si possa pensare ad un calo già nella prima metà del 2024. Un'altra buona notizia per coloro che si accingono ad investire in un mutuo è la proposta di proroga a fine 2024 delle iniziative relative ai Mutui Giovani presente nella Bozza della Legge di bilancio. Secondo Santarelli, per comprendere l'importanza di questa norma, basti pensare che tra il secondo trimestre del 2021 e la prima metà del 2022, su MutuiOnline.it le richieste di mutui acquisto prima casa sono aumentate del 26%, con un incremento del 31% dei mutui richiesti dai giovani sotto i 36 anni. Si auspica che la platea dei destinatari venga ampliata anche ad altre categorie.