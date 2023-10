Tassa banche, De Guindos propone versione finale ragionevole

"La versione finale della tassa", varata dal governo italiano sugli extra profitti delle banche "è molto più ragionevole". Lo afferma il vice presidente della Bce Luis De Guindos nella conferenza stampa al termine del board sottolineando come permetta, in alternativa al versamento, di "aumentare le riserve". Una opzione che stanno scegliendo le principali banche italiane, La Bce aveva espresso le proprie critiche al momento del varo della prima versione della tassa da parte del consiglio dei ministri, provvedimento poi cambiato in sede di conversione.