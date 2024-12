Tar sospende obbligo 20 minuti di pausa fra corse degli Ncc

Il Tar del Lazio ha sospeso parzialmente il decreto interministeriale Salvini-Piantedosi sugli Ncc (il 226 del 16 ottobre), nella parte in cui stabiliva che gli autisti devono attendere 20 minuti fra una corsa e l'altra. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall'associazione Ncc Italia. La sospensiva è stata disposta fino alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, fissata per il 13 gennaio 2025. Proprio oggi gli autisti del Noleggio con conducente hanno manifestato in 12 città italiane contro il decreto.