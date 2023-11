Tar respinge ricorso Comune Firenze su stadio

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Firenze contro il decreto di definanziamento deciso dal governo relativo ai 55 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Si tratta dei fondi del Pnrr che erano stati inizialmente concessi e, successivamente, revocati. Il Comune di Firenze, in una nota, ha annunciato di ricorrere al Consiglio di Stato, esprimendo "stupore per la decisione".